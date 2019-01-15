Solskjaer: “Rossi? Ha fatto un bel gol in allenamento. Chi lo prende fa un’affare”

Rossi? Chi lo prende fa un affare”. Parola di Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, che ha permesso all’ex talento della nazionale di allenarsi con i Red Devils in attesa di trovare...

Rossi? Chi lo prende fa un affare”. Parola di Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, che ha permesso all’ex talento della nazionale di allenarsi con i Red Devils in attesa di trovare un club in cui giocare. L’opportunità per Pepito è arrivata dallo stesso Solskjaer, ex compagno proprio allo United e ancora grande amico, che lo ha invitato a unirsi agli allenamenti della squadra per aiutarlo a ritrovare la forma fisica migliore. Nella conferenza stampa post Tottenham-Manchester, l’allenatore norvegese ha anche parlato dell’attaccante, promuovendolo a pieni voti: “Non lo ingaggeremo, credo - ha spiegato - Rossi si sta allenando bene con noi, sembra in forma. Sta cercando una nuova squadra, quindi penso che resterà con noi un'altra settimana, a meno che qualcuno non lo prenda”. Anche un dettaglio che non è sfuggito: “Ha fatto un gol fantastico in allenamento sabato. Tanto che Sir Alex Ferguson si è girato e ha detto: ‘Che ne dite di quel ragazzo?'. Lo stiamo aiutando a mettersi in forma per il suo prossimo passo: se ci sono interessati, devono fare in fretta”.

Fonte: Sky Sport