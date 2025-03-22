Toni: "Ho visto bene Kean, è cresciuto davvero tanto. L'ambiente Fiorentina gli ha fatto bene"
Luca Toni, presente al Pepito Day, ha parlato ai media presenti prima del fischio d'inizio previsto alle ore 18. Queste le parole dell'ex attaccante della Fiorentina:"Sempre bello tornare qui a Firenz...
A cura di Redazione Labaroviola
22 marzo 2025 17:58
Luca Toni, presente al Pepito Day, ha parlato ai media presenti prima del fischio d'inizio previsto alle ore 18. Queste le parole dell'ex attaccante della Fiorentina:
"Sempre bello tornare qui a Firenze, ci ritroviamo con gli altri, c'è chi invecchia di più e chi meno, e ci sarà da divertirsi. Kean? L'ho visto bene contro la Juve, è davvero forte ed è cresciuto tanto,. L'ambiente viola gli ha fatto bene e penso che possa diventare un centravanti importante".