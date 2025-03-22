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Pepito Day, alle 18 si scende in campo: Fiorentina vs Pepito Team, ecco le formazioni ufficiali

Alle ore 18, allo stadio Franchi avrà luogo la partita d'addio in onore della carriera di Giuseppe Rossi, arricchita dalla partecipazione di campioni che hanno scritto la storia con la maglia viola. P...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 marzo 2025 16:48
Pepito Day, alle 18 si scende in campo: Fiorentina vs Pepito Team, ecco le formazioni ufficiali -
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Pepito Day
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Alle ore 18, allo stadio Franchi avrà luogo la partita d'addio in onore della carriera di Giuseppe Rossi, arricchita dalla partecipazione di campioni che hanno scritto la storia con la maglia viola. Per questo emozionante ultimo atto, ecco le formazioni ufficiali che si sfideranno in una gara all'insegna del divertimento.

FIORENTINA: Toldo, Jorgensen, Gonzalo Rodriguez, Badelj, Vargas, Pizarro, Batistuta, Aquilani, Jorgensen, Borja Valero, Toni, Rossi. Allenatore: Roberto Dellapina

PEPITO TEAM: Frey, Godin, Capdevila, Criscito, Candreva, Gomez, Cani, Ilicic, Vidic, De Rossi, Senna. Allenatore: Manuel Pellegrini

 

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