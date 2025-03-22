Pepito Day, alle 18 si scende in campo: Fiorentina vs Pepito Team, ecco le formazioni ufficiali
Alle ore 18, allo stadio Franchi avrà luogo la partita d'addio in onore della carriera di Giuseppe Rossi, arricchita dalla partecipazione di campioni che hanno scritto la storia con la maglia viola. P...
Alle ore 18, allo stadio Franchi avrà luogo la partita d'addio in onore della carriera di Giuseppe Rossi, arricchita dalla partecipazione di campioni che hanno scritto la storia con la maglia viola. Per questo emozionante ultimo atto, ecco le formazioni ufficiali che si sfideranno in una gara all'insegna del divertimento.
FIORENTINA: Toldo, Jorgensen, Gonzalo Rodriguez, Badelj, Vargas, Pizarro, Batistuta, Aquilani, Jorgensen, Borja Valero, Toni, Rossi. Allenatore: Roberto Dellapina
PEPITO TEAM: Frey, Godin, Capdevila, Criscito, Candreva, Gomez, Cani, Ilicic, Vidic, De Rossi, Senna. Allenatore: Manuel Pellegrini