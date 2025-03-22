Frey: "È tornata l'euforia dopo la vittoria con la Juve. Pepito è nel cuore di tutti, oggi lo festeggiamo"

Tra i campioni presenti per il Pepito Day, spicca anche la presenza di Sebastien Frey. L'ex portiere della Fiorentina, infatti, ha voluto commentare così la splendida vittoria di viola contro la Juven...

Tra i campioni presenti per il Pepito Day, spicca anche la presenza di Sebastien Frey. L'ex portiere della Fiorentina, infatti, ha voluto commentare così la splendida vittoria di viola contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni:

"E' tornata l'euforia dopo la vittoria contro la Juventus, e sappiamo che è una partita molto sentita a Firenze. Oggi andiamo a festeggiare Pepito, che è nel cuore di tutti, soprattutto per una partita contro la Juve, giusto? (ride, ndr)".