Mario Gomez addio Fiorentina, il centravanti tedesco è vicinissimo al Wolfsburg

Accelerata decisiva nelle ultime ore, questa volta l'offerta del Wolfsburg è andata a buon fine

Negli ultimi minuti il Wolfsburg è molte forte su Mario Gomez, una trattativa che può decollare nelle prossime ore, con tanto di fumata bianca. SuperMario non rientra nei piani della Fiorentina, cui è legato dagli ultimi 10 mesi e mezzo di contratto, era stato sondato oltre un mese fa dal Wolfsburg e la fumata era stata nerissima. Ora le cose stanno cambiando, indipendentemente dall’operazione che coinvolge Simone Zaza.

Alfredo Pedullà