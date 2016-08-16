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Mario Gomez addio Fiorentina, il centravanti tedesco è vicinissimo al Wolfsburg

Accelerata decisiva nelle ultime ore, questa volta l'offerta del Wolfsburg è andata a buon fine

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2016 22:22
Mario Gomez addio Fiorentina, il centravanti tedesco è vicinissimo al Wolfsburg -
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Negli ultimi minuti il Wolfsburg è molte forte su Mario Gomez, una trattativa che può decollare nelle prossime ore, con tanto di fumata bianca. SuperMario non rientra nei piani della Fiorentina, cui è legato dagli ultimi 10 mesi e mezzo di contratto, era stato sondato oltre un mese fa dal Wolfsburg e la fumata era stata nerissima. Ora le cose stanno cambiando, indipendentemente dall’operazione che coinvolge Simone Zaza.

 

Alfredo Pedullà

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