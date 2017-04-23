Il Bayern Monaco rivuole Mario Gomez, il centravanti segna con continuità al Wolfsburg
Il centravanti tedesco è tornato super e adesso il Bayern Monaco lo rivuole in squadra. È il nuovo obiettivo di mercato di Carlo Ancelotti
A cura di Redazione Labaroviola
24 aprile 2017 01:07
Possibile ritorno al Bayern Monaco per Mario Gomez. A riportarlo è Sport1, secondo il quale l'ex attaccante della Fiorentina, oggi al Wolfsburg, sarebbe la prima scelta di Ancelotti per il ruolo di vice-Lewandowski. Si tratterebbe di un ritorno clamoroso, visto che proprio con la maglia dei bavaresi Gomez riuscì a imporsi ad alti livelli in Germania e in Europa.
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