In estate due amichevoli di lusso con Manchester United e Wolfsburg, con i tedeschi un ex di spicco...

Un vecchio accordo dovrebbe riportare di fronte Gomez e la Fiorentina...

Come riportato da Radio Blu e da Luca Calamai, in estate la Fiorentina affronterà due squadre illustri per prepararsi alla stagione ovvero: Manchester United e Wolfsburg. Con i tedeschi affascinante l'incrocio con l'ex viola Mario Gomez. La sfida è in programma poichè nella cessione del panzer tedesco vi era questo "Gentleman agreement".

Le due sfide però sono legate alla posizione di classifica che raggiungerà la Fiorentina. Visto che, la squadra viola è ancora in lotta per il sesto posto che significherebbe preliminare di Europa League in programma a fine luglio.