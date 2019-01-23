"Ho scelto la Fiorentina nonostante offerte di Real Madrid e Atletico. Tornassi indietro..."

Mario Gomez ha parlato alla Bild del suo trasferimento dal Bayern Monaco alla Fiorentina, queste le sue parole:"Oggi consiglierei ad un giovane di provare a rimanere in un top club una volta che ci se...

Mario Gomez ha parlato alla Bild del suo trasferimento dal Bayern Monaco alla Fiorentina, queste le sue parole:

"Oggi consiglierei ad un giovane di provare a rimanere in un top club una volta che ci sei arrivato. Lasciando quel livello è difficile tornarci, specie se come ero io, sei intorno ai trent'anni. Avevo deciso di andare Firenze, e lo feci anche in tempi relativamente brevi nonostante il mio agente mi avesse detto spesso che avevo offerte dai due club di Madrid, Real e Atletico. Tornassi indietro non andrei più alla Fiorentina perchè quando sei abituato a vincere ogni fine settimana, prendi peggio le sconfitte e le sfortune. Poi c'è stato anche l'infortunio ad entrambe le ginocchia, che mi ha tenuto fuori sette mesi".