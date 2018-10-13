Antognoni va in vacanza ad ibiza ed incontra...Mario Gomez. Ecco la foto dell'incontro a pranzo

Sosta per le nazionali e così il team manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni sta facendo una piccola vacanza a Ibiza. A pranzo ha incontrato Mario Gomez, ecco il post di Antognoni nel quale racc...

A cura di Redazione Labaroviola 13 ottobre 2018 14:45

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