Corsi: "La presentazione di Mario Gomez fu una pagliacciata. Chiesa verrà ceduto ad una big"

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlat di Fiorentina a Lady Radio, queste le sue parole:“La Fiorentina la vedo benissimo a dispetto di come la vedono molti fiorentini. Approvo la scelta di...

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlat di Fiorentina a Lady Radio, queste le sue parole:

“La Fiorentina la vedo benissimo a dispetto di come la vedono molti fiorentini. Approvo la scelta di indirizzarsi su giocatori giovani, penso stiano lavorando bene. Può capitare di perdere qualche partita. I risultati della difesa mi fanno piacere, e penso sia tutto merito dell’allenatore. Quando vedo Chiesa, che negli allievi non giocava e adesso è uno dei migliori talenti, mi riempie di piacere, da appassionato da calcio.

Alla Fiorentina rimprovero la presentazione di Mario Gomez, che poi quando andò via fu una gioia per tutti, fu un po’ una pagliacciata. Bernardeschi e Chiesa sono dei talenti straordinari, soprattutto l’esterno della Fiorentina è un giocatore che fra qualche anno giocherà in una squadra come il Manchester City“.