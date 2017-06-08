Mario Gomez è a Firenze: "L'esperienza qui non è stata positiva, ma ho Firenze e i tifosi viola nel cuore"

Il tedesco è nel capoluogo toscano per via del matrimonio di un amico: "Amichevole in estate contro la Fiorentina? Non so nulla...

Mario Gomez è a Firenze, è stato intercettato da Radio Bruno mentre passeggiava con la moglie Karina per le strade della città. Il bomber ora al Wolfsburg è in città per via del matrimonio di un amico, queste le sue parole: "L'esperienza sportiva con la Fiorentina non è stata buona ma Firenze e i tifosi viola sono nel mio cuore. Amichevole in estate contro la Fiorentina? Non ne so nulla" così Mario Gomez.