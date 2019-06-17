Bucchioni: "Non illudiamoci che ora arrivi un nuovo Mario Gomez. Higuain? Se devo fare un nome a effetto, preferisco Ibrahimovic..."

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Toscana Tv, nella trasmissione di Simon Pagnini “30esimo minuto” su Commisso e sulla Fiorentina:"Commisso è il 260° uomo più ricco del mondo, Della Valle 170...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Toscana Tv, nella trasmissione di Simon Pagnini “30esimo minuto” su Commisso e sulla Fiorentina:

"Commisso è il 260° uomo più ricco del mondo, Della Valle 1700°, già da qui si capiscono i rapporti di forza.

Bertolacci? Adesso è difficile far venire i calciatori a Firenze perchè siamo fuori dalla coppe, non illudiamoci che ora arrivi un nuovo Mario Gomez. Higuain? Se devo fare un nome a effetto, preferisco Ibrahimovic. Fa crescere marketing e merchandising, a 36 anni ha ancora ottimi colpi. Se fossi Rocco Commisso lo prenderei.

Perché Commisso ha confermato Montella? Gli avvocati che hanno seguito la trattativa da vicino hanno visto che la coppia Pradè-Montella ha fatto lavorato bene insieme dal 2012. E’ giusto così, in America la meritocrazia vince, anche se tutti sono sotto esame.

Il centrocampo della Fiorentina è tutto da ricostruire. Pantaleo Corvino nelle ultime due stagioni aveva consegnato un centrocampo vergognoso, da prendergli il patentino e strapparglielo. Non capisco come una famiglia attenta come i Della Valle abbia permesso a lui di spendere milioni e milioni. Ha speso 180 milioni negli ultimi due anni portando calciatori impresentabili. Ha quasi portato la Fiorentina in Serie B, doveva fare solo una cosa: chiedere scusa a Firenze e i fiorentini".