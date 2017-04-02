Mario Gomez è tornato super: 3 goal in 7 minuti con il suo Wolfsburg

Mario Gomez oggi si è portato il pallone a casa...

Eh sì, Mario Gomez è letteralmente tornato super. Oggi con il suo Wolfsburg ha fatto visita al Bayer Leverkusen decidendo di portarsi il pallone a casa realizzando ben 3 goal in 7 minuti dal minuto 80 al minuto 87. Da sotto 2-0 a dunque 2-3 poi però la squadra del panzer ha subito il goal del pareggio per il risultato finale di 3-3. Un bel rimpianto per tutti i tifosi viola il bomber tedesco che quando sta bene dimostra altissime capacità realizzative...