Il Besiktas vuole denunciare la Fiorentina per aver trattenuto i soldi della cessione di Gomez

Il club turco vuole i soldi della cessione di Gomez che gli spettano. La Fiorentina...

Incredibile quanto riportano i media turchi, infatti secondo quanto appreso il Besiktas starebbe per denunciare agli organi competenti la Fiorentina per aver passato al club turco solo 1 milione dopo la cessione di Mario Gomez ai tedeschi del Wolfsburg per 7 milioni di euro. Infatti l'accordo che c'era tra la Fiorentina e il Besiktas prevedeva che il 50% del ricavato della cessione del centravanti tedesco dovesse andare al club turco mentre così non è stato e i dirigenti bianconeri adesso vogliono andare fino in fondo. La società viola è quindi accusata di aver trattenuto i soldi ma in verità c'è ancora tanta incertezza sulle cifre di questa operazione, cifre mai emerse ufficialmente e su cui non è mai stata fatta chiarezza.