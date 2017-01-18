Mario Gomez: "Amo Firenze, due anni bellissimi con i tifosi viola. Come professionista gli infortuni un fallimento"

Fuori dal campo è stato esattamente come mi aspettavo. Dopo due infortuni è stato giusto cambiare aria" così Mario Gomez

Mario Gomez è tornato a parlare di Fiorentina, queste le sue parole:

"Dopo i due infortuni alla Fiorentina, ho capito che per me era l'ora di cambiare aria. Io amo l'Italia e Firenze, la gente, il paese: lì è tutto così bello. Non rimpiangerò mai i due anni trascorsi in maglia viola con la Fiorentina. Molti dicono che per me è stato un fallimento, magari come professionista sono stati i due peggiori anni della mia carriera, ma fuori dal campo è stato esattamente ciò che mi aspettavo" conclude Mario Gomez.