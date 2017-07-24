Tifosi Juve in delirio per Berna: "La 10 non può più stare senza padrone, benvenuto Fede. Vincere è la nostra missione"

Tifosi Juve in delirio per Federico Bernardeschi, che si sta sottoponendo alle visite mediche a Torino, dentro il J Medical. Fuori dalla clinica sono apparsi gruppi di supporters che...hanno già asseg...

Tifosi Juve in delirio per Federico Bernardeschi, che si sta sottoponendo alle visite mediche a Torino, dentro il J Medical. Fuori dalla clinica sono apparsi gruppi di supporters che...hanno già assegnato la maglia numero 10 all'ex viola, come recita uno degli striscioni esposti: "La 10 non può più stare senza padrone: benvenuto Fede, vincere è la nostra missione".