Bernardeschi, visite in corso e bagno di folla al J Medical. Domani parte per gli Usa...

Visite in corso per Federico Bernardeschi al J Medical di Torino: il giocatore è arrivato ieri in città e, proprio in questi momenti, si sta sottoponendo agli accertamenti di rito. Bagno di folla per...

A cura di Redazione Labaroviola 24 luglio 2017 10:10

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