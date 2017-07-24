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Bernardeschi, visite in corso e bagno di folla al J Medical. Domani parte per gli Usa...

Visite in corso per Federico Bernardeschi al J Medical di Torino: il giocatore è arrivato ieri in città e, proprio in questi momenti, si sta sottoponendo agli accertamenti di rito. Bagno di folla per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2017 10:10
Bernardeschi, visite in corso e bagno di folla al J Medical. Domani parte per gli Usa... -
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Visite in corso per Federico Bernardeschi al J Medical di Torino: il giocatore è arrivato ieri in città e, proprio in questi momenti, si sta sottoponendo agli accertamenti di rito. Bagno di folla per lui all'ingresso, con già tanti tifosi della Juventus. Domani è prevista la partenza per gli Usa, dove raggiungerà la squadra in tour.

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