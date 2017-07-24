Stadio: Pioli mette fretta a Corvino, 5 nomi possibili però si allontana Simeone

Secondo quanto riporta il Corsport-Stadio, Pioli sta mettendo fretta a Corvino, chiedendo di avere la squadra quasi pronta in vista della partenza per la seconda parte del ritiro in Germania. I nomi s...

Secondo quanto riporta il Corsport-Stadio, Pioli sta mettendo fretta a Corvino, chiedendo di avere la squadra quasi pronta in vista della partenza per la seconda parte del ritiro in Germania. I nomi sono quelli di Zapata, Politano, Nkunku, Jesé e Paletta. C'è anche Nestorovski, mentre pare più difficile la strada che porta a Giovanni Simeone