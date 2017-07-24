La Nazione, Corvino vuole affidare il centrocampo della Fiorentina a Krychowiak del Psg ma il problema è l'ingaggio altissimo

Secondo La Nazione sarebbe lui il centrocampista prescelto per Pioli ma ha un ingaggio assolutamente fuori portata, guadagna 6 milioni l'anno

Secondo quanto riporta La Nazione Eysseric e Veretout sono ormai definiti, c’è da registrare invece un vero e proprio ritorno di fiamma per Grzegorz Krychowiak. Il polacco del Psg sarebbe il profilo ideale per dare esperienza e qualità ad un centrocampo che ha subito profondi combiamenti con l’addio anche di Vecino, ormai dell’Inter. Lo scoglio, semmai, sarebbe rappresentato dall’ingaggio che ‘chiama’ circa sei milioni di euro a stagione. Serve un ritocco al ribasso e magari un aiuto proprio del Psg che ha bisogno di trovare una nuova collocazione – di suo gradimento – del centrale di centrocampo.