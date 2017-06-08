Antognoni: "Berna? Se resta ne gioviamo tutti, ma i matrimoni si fanno in due. Se non è contento..."

Giancarlo Antognoni parla dal Palazzo del Pegaso a margine della cerimonia per il Gonfalone d’Oro alla Fondazione Tommasino Bacciotti: "Pioli? Me lo ricordo come giocatore, ho vissuto cinque anni insi...

Giancarlo Antognoni parla dal Palazzo del Pegaso a margine della cerimonia per il Gonfalone d’Oro alla Fondazione Tommasino Bacciotti: "Pioli? Me lo ricordo come giocatore, ho vissuto cinque anni insieme a lui. Anche come allenatore i fatti parlano per lui, speriamo faccia bene".

"Bernardeschi? E’ un giocatore della Fiorentina, se dovesse restare, la Fiorentina ne gioverebbe, ma questi matrimoni si fanno sempre in due. Teniamo chi è contento, credo che lui sia riconoscente verso Firenze".

"La Primavera? Gara rocambolesca, è andata bene. Ci sono diversi giovani da tenere d’occhio, Poli li avrà già identificati, in ritiro ne porterà qualcuno”.