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Antognoni: "Berna? Se resta ne gioviamo tutti, ma i matrimoni si fanno in due. Se non è contento..."

Giancarlo Antognoni parla dal Palazzo del Pegaso a margine della cerimonia per il Gonfalone d’Oro alla Fondazione Tommasino Bacciotti: "Pioli? Me lo ricordo come giocatore, ho vissuto cinque anni insi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 giugno 2017 12:50
Antognoni: "Berna? Se resta ne gioviamo tutti, ma i matrimoni si fanno in due. Se non è contento..." - Antognoni, Firenze, piazzale Michelangelo
Antognoni, Firenze, piazzale Michelangelo
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Giancarlo Antognoni parla dal Palazzo del Pegaso a margine della cerimonia per il Gonfalone d’Oro alla Fondazione Tommasino Bacciotti: "Pioli? Me lo ricordo come giocatore, ho vissuto cinque anni insieme a lui. Anche come allenatore i fatti parlano per lui, speriamo faccia bene".
"Bernardeschi? E’ un giocatore della Fiorentina, se dovesse restare, la Fiorentina ne gioverebbe, ma questi matrimoni si fanno sempre in due. Teniamo chi è contento, credo che lui sia riconoscente verso Firenze".
"La Primavera? Gara rocambolesca, è andata bene. Ci sono diversi giovani da tenere d’occhio, Poli li avrà già identificati, in ritiro ne porterà qualcuno”.

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