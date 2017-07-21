Quando Berna rifiutò la sciarpa della Juventus: quel "no" gentile al sindaco di Viareggio, ma 4 mesi dopo...

Oggi tutto ricordano il gentile rifiuto che a marzo Federico Bernardeschi oppose al sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, durante l'inaugurazione della 69ª edizione della ex Coppa Carnevale. Qua...

Oggi tutto ricordano il gentile rifiuto che a marzo Federico Bernardeschi oppose al sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, durante l'inaugurazione della 69ª edizione della ex Coppa Carnevale. Quando il primo cittadino ha avvicinato il numero 10 della Fiorentina per la classica foto di rito e ha estratto una sciarpa bianconera della Juventus, ha ricevuto il rifiuto, seppur col sorriso sulle labbra, del giocatore. Comprensibile, visto che all'epoca Federico era un giocatore Viola, come ricorda la Gazzetta dello Sport. E, tuttavia, il suo passaggio alla Juventus stona terribilmente rispetto a quell'immagine.