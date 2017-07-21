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Moena, nuovi striscioni: "Corvino dimettiti, venderesti anche te stesso" e "Berna gobbo coniglio"

Due nuovi striscioni sono apparsi al campo Benatti di Moena, all'indirizzo delle operazioni di mercato viola. Il primo recita: "Corvino dimettiti, venderesti anche te stesso". Il secondo: "Berna uomo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2017 16:29
Moena, nuovi striscioni: "Corvino dimettiti, venderesti anche te stesso" e "Berna gobbo coniglio" - Lo striscione appeso al campo di allenamento della Fiorentina a Moena contro Kalinic, Bernardeschi e Vecino
Lo striscione appeso al campo di allenamento della Fiorentina a Moena contro Kalinic, Bernardeschi e Vecino
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Due nuovi striscioni sono apparsi al campo Benatti di Moena, all'indirizzo delle operazioni di mercato viola. Il primo recita: "Corvino dimettiti, venderesti anche te stesso". Il secondo: "Berna uomo di m...Gobbo coniglio".

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