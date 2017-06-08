Bucchioni: "Berna? La Fiorentina sa bene che non rinnova senza la clausola da 50 milioni"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato oggi a Radio Blu: "Condivido quello che ha detto Pioli ieri. Oggi si ricomincia, speriamo adesso di costruire una squadra all’altezza. Bernardeschi? L’importan...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato oggi a Radio Blu: "Condivido quello che ha detto Pioli ieri. Oggi si ricomincia, speriamo adesso di costruire una squadra all’altezza. Bernardeschi? L’importante è reinvestire i soldi. La Fiorentina ha già avuto la risposta, sono passati due mesi all’insegna del silenzio. La Fiorentina sa benissimo che non rinnoverà il contratto, a meno che la società non metta una clausola da 50 milioni, ma non è questa l’intenzione. Vecino? Confermo che piace all’Inter".