Ceccarini: "Settimana prossima l'annuncio di Pioli. Niente Taider e Berna mai alla Juve"

L'esperto di calciomercato di Mediaset Premium, Niccolò Ceccarini, ha parlato a Radio Blu: "All’inizio della prossima settimana ci sarà l’annuncio di Pioli: previsto un biennale con opzione sul terzo....

L'esperto di calciomercato di Mediaset Premium, Niccolò Ceccarini, ha parlato a Radio Blu: "All’inizio della prossima settimana ci sarà l’annuncio di Pioli: previsto un biennale con opzione sul terzo. Cessioni? Possono partire Kalinic e Bernardeschi, con la Juventus fortemente interessata al secondo, giocatore ideale per Allegri, ma la Fiorentina non lo venderà mai alla Juve. Neanche l’Inter mi sembra la pista giusta. I primi obiettivi dei nerazzurri sono Di Maria e Berardi. Su Perisic è forte il Manchester United. Se Bernardeschi non rinnova, la Fiorentina spingerà per venderlo all’estero.

Io, se fossi la Fiorentina, chiederei anche cento milioni per Bernardeschi, cercherei di ottenere il massimo, Realisticamente dico 40-50 milioni. Kalinic? Non c’è nulla di concreto per il momento. Se dovesse restare, gli devono rinnovare il contratto. Taider? Inutile parlare di un altro trequartista, bisogna vedere come giocaherà Pioli. Penso che Ilicic andrà via. Penso che la Fiorentina voglia lanciare Saponara".