Il sole 24 ore, da un anno circola il dossier per la vendita della Fiorentina nell'ambiente finanziario
Fiorentina in vendita? Emergono altri particolari raccontati dal Sole 24 ore questa mattina
A cura di Redazione Labaroviola
31 maggio 2017 12:29
Secondo quanto riportato da "Il Sole 24 Ore" negli ambienti finanziari starebbe iniziando a circolare il dossier della possibile operazione di vendita della Fiorentina. Oltre a quello viola, presente già da più di un anno, circola anche il dossier del Genoa per i possibili compratori.