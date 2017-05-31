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Il sole 24 ore, da un anno circola il dossier per la vendita della Fiorentina nell'ambiente finanziario

Fiorentina in vendita? Emergono altri particolari raccontati dal Sole 24 ore questa mattina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 maggio 2017 12:29
Il sole 24 ore, da un anno circola il dossier per la vendita della Fiorentina nell'ambiente finanziario -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Della Valle
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Secondo quanto riportato da "Il Sole 24 Ore" negli ambienti finanziari starebbe iniziando a circolare il dossier della possibile operazione di vendita della Fiorentina. Oltre a quello viola, presente già da più di un anno, circola anche il dossier del Genoa per i possibili compratori.

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