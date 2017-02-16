Borussia-Fiorentina 0-1 al 45': sofferenza viola, ma Berna segna

La Fiorentina è avanti al 45' del primo tempo contro il Borussia: gol del vantaggio firmato da Bernardeschi, che al 43' si guadagna e trasforma magnificamente un calcio di punizione. Un vantaggio che,...

La Fiorentina è avanti al 45' del primo tempo contro il Borussia: gol del vantaggio firmato da Bernardeschi, che al 43' si guadagna e trasforma magnificamente un calcio di punizione. Un vantaggio che, a dire il vero, non appare meritato: fino a lì la Fiorentina aveva sofferto moltissimo ed i padroni di casa sono andati vicini al gol in almeno 4 occasioni, con Hazard, Hermann e Stindl. Il Borussia reclama anche per un calcio di rigore non concesso per un presunto fallo di Maxi Olivera.