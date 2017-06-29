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Bucchioni: "Ecco l'offerta finale della Juve per Berna. Kalinic? Se Corvino lo vende a 30 milioni è un mago"

Il giornalista Enzo Bucchioni parla a Radio Blu del mercato viola: "Bernardeschi? La Fiorentina ha deciso di venderlo un mese e mezzo fa. Le ultime notizie che ho parlano di un forte avvicinamento all...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 giugno 2017 13:15
Bucchioni: "Ecco l'offerta finale della Juve per Berna. Kalinic? Se Corvino lo vende a 30 milioni è un mago" -
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Il giornalista Enzo Bucchioni parla a Radio Blu del mercato viola: "Bernardeschi? La Fiorentina ha deciso di venderlo un mese e mezzo fa. Le ultime notizie che ho parlano di un forte avvicinamento alla Juventus, che è anche la meta preferita dal giocatore mentre l’Inter si è defilata. L’offerta della Juve è sui 40 milioni più un giocatore, che dovrebbe essere uno tra Rincon e Sturaro, due che potrebbero fare bene. Bertolacci invece mi piace molto meno. Kalinic? Venderlo a 30 milioni, anche perchè il Milan ha comprato Borini. Se Corvino riesce a prendere 30 milioni è un mago, per un giocatore di 29 anni e che non è un fenomeno".

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