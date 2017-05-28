Corriere: un'ora chiusi nello spogliatoio per spiegare la Fiorentina del futuro a Berna e compagni
L'edizione odierna del Corriere Fiorentino riporta di un colloquio, durato 1 ora, dei massimi dirigenti viola all'interno dello spogliatoio viola, con Corvino e Cognigni in testa. Un'ora a rapporto co...
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2017 11:27
L'edizione odierna del Corriere Fiorentino riporta di un colloquio, durato 1 ora, dei massimi dirigenti viola all'interno dello spogliatoio viola, con Corvino e Cognigni in testa. Un'ora a rapporto con la squadra, per spiegare che quella del prossimo anno sarà una viola diversa sì, ma con la stessa voglia di sempre di andare oltre le proprie possibilità. Il tutto anche per convincere gli indecisi, Bernardeschi in primis.