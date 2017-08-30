Parla Chiellini: ''Berna? La Juve non è la Fiorentina. Altri avevano curriculum migliore''

Giorgio Chiellini parla dal ritiro della nazionale azzurra e, tra i molti temi, affronta anche quello che concerne Federico Bernardeschi: "Higuain aveva fatto 36 gol ed è partito gradualmente. Lui dev...

A cura di Redazione Labaroviola 30 agosto 2017 18:48

Condividi