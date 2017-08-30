Bucchioni: ''Thereau esclude Giaccherini, Pioli ora cambi modulo. Saponara? E' un giallo..."

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del momento di mercato vissuto dalla Fiorentina a Radio Blu: "Spero che con la chiusura del mercato Pioli si metterà a lavorare. Le difficoltà saranno tante ma...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del momento di mercato vissuto dalla Fiorentina a Radio Blu: "Spero che con la chiusura del mercato Pioli si metterà a lavorare. Le difficoltà saranno tante ma credo che lui lo sappia. Thereau? Non vorrei sbagliare, ma penso escluda Giaccherini. Il giocatore del Napoli è più esterno ed eventualmente potrebbe fare quel ruolo basso, per me può essere il gregario di lusso. Il modulo? Forse con Thereau può cambiare, ma ho la sensazione che Pioli proseguirà con quello attuale. Secondo me, però, i viola renderebbero meglio con un altro tipo di schieramento. Io sono scettico sui due centrocampisti, secondo me due in Italia sono pochi. Saponara? Mi affido ai report medici della Fiorentina, ma un po’ di giallo c’è attorno a lui".