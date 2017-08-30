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Hotel Melià: Rebic va all'Eintracht Francoforte per 4 milioni di euro, attesa l'ufficialità

Dall'hotel Melià di Milano giunge la notizia che Ante Rebic passa all'Eintracht Francoforte. L'ufficialità è attesa a momenti: il club tedesco l'ha spuntata sulla concorrenza grazie ad un'offerta pari...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2017 18:56
Hotel Melià: Rebic va all'Eintracht Francoforte per 4 milioni di euro, attesa l'ufficialità - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Dall'hotel Melià di Milano giunge la notizia che Ante Rebic passa all'Eintracht Francoforte. L'ufficialità è attesa a momenti: il club tedesco l'ha spuntata sulla concorrenza grazie ad un'offerta pari a 4 milioni di euro, accettata dal direttore Pantaleo Corvino.

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