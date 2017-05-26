Berna-Fiorentina: prove di disgelo. In caso contrario sarà cessione e il prezzo è già stato fissato, servono 50 milioni

Le parti dovrebbero incontrarsi nelle prossime settimane per cercare di trovare un accordo sulla questione del rinnovo. In caso contrario sarà addio

L'incontro tra la Fiorentina e Federico Bernardeschi, allo scopo di fare chiarezza sull'immediato futuro del giocatore, dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. Il numero 10, tuttavia, non sembra avere alcuna fretta di incontrare la società gigliata e, come ha già fatto sapere, a breve renderà note le sue intenzioni. La volontà della Fiorentina, al contrario, è nota da tempo ed è quella di trattenere il talento di Carrara prolungando il suo contratto in scadenza nel 2019 ma tuttavia, in caso contrario, si andrebbe incontro ad una possibile cessione già nella prossima sessione di mercato. Il prezzo è già stato fissato e, come scrive Tuttosport, non sembra scendere al di sotto dei 50 milioni di euro.