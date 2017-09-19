Allegri: ''Fiorentina organizzata, Chiesa ha un grande futuro. Ho un dubbio per Berna...''

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la viola: “La Fiorentina ha fatto un ottimo lavoro, chiudendo un ciclo e salutando giocatori importanti, ma anche acquistand...

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la viola: “La Fiorentina ha fatto un ottimo lavoro, chiudendo un ciclo e salutando giocatori importanti, ma anche acquistandone altri, giovani e di grande tecnica. È una squadra organizzata, con un ottimo allenatore. Chiesa? Avrà sicuramente un futuro importante. Bernardeschi? Devo valutare se farlo iniziare dal primo minuto o farlo entrare a partita in corso, c’è anche la partita di sabato col Torino e quindi sarà fondamentale gestire le forze e avere i cambi giusti. Sta crescendo, lo ha dimostrato nel quarto d’ora fatto a Reggio Emilia in entrambe le fasi. È chiaro che si deve ancora abituare, per conquistare il posto si deve lottare ogni allenamento e deve fare il salto mentale perché una palla giocata alla Juve pesa di più rispetto che per un’altra squadra.

Turnover? Abbiamo perso De Sciglio per 40 giorni, sicuramente dovremo fare dei cambiamenti. Domani torna a disposizione Howedes, che sono curioso di vedere, e devo vedere se far riposare Lichtsteiner, che non può giocare ogni tre giorni. Chiellini potrebbe riposare, mentre Khedira tornerà a disposizione tra 10 giorni”.

Fonte: Juvenews.eu