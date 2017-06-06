Pedullà: "Per Gaspar trattativa avanzata, Berna prima scelta della Juve, mentre Kalinic è la terza per..."

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno: "Gaspar? La trattativa che va avanti bene, così come per Karamoh del Caen ed Augustin del PSG. Bernardeschi? La Juventus è la sua...

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno: "Gaspar? La trattativa che va avanti bene, così come per Karamoh del Caen ed Augustin del PSG. Bernardeschi? La Juventus è la sua prima scelta così come la società bianconera l’ha messo in cima alla lista. Tempistiche? Entro metà giugno ci saranno novità. Kalinic? E’ la terza o quarta scelta di vari club europei. Nestorovski? Se dovesse arrivare Carli come Ds proveranno a tenerlo. Simeone? Non è da escludere".