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Pedullà: "Per Gaspar trattativa avanzata, Berna prima scelta della Juve, mentre Kalinic è la terza per..."

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno: "Gaspar? La trattativa che va avanti bene, così come per Karamoh del Caen ed Augustin del PSG.  Bernardeschi? La Juventus è la sua...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 giugno 2017 16:52
Pedullà: "Per Gaspar trattativa avanzata, Berna prima scelta della Juve, mentre Kalinic è la terza per..." -
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L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno: "Gaspar? La trattativa che va avanti bene, così come per Karamoh del Caen ed Augustin del PSG.  Bernardeschi? La Juventus è la sua prima scelta così come la società bianconera l’ha messo in cima alla lista. Tempistiche? Entro metà giugno ci saranno novità. Kalinic? E’ la terza o quarta scelta di vari club europei. Nestorovski? Se dovesse arrivare Carli come Ds proveranno a tenerlo. Simeone? Non è da escludere".

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