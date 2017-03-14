Ceccarini: "Chiesa e Berna? Non si toccano, restano viola"
L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato di Bernardeschi e Chiesa a Radio Blu: "Non si toccano, restano dove sono. Per il dieci è importante ora definire il rinnovo, sarà decisiva anche la cl...
A cura di Redazione Labaroviola
14 marzo 2017 16:38
L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato di Bernardeschi e Chiesa a Radio Blu: "Non si toccano, restano dove sono. Per il dieci è importante ora definire il rinnovo, sarà decisiva anche la clausola, ma lui vuole restare e rinnovare. Poi molto dipenderà anche da che Fiorentina sarà l'anno prossimo".