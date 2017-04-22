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Mazzola: "Berna ci piace da matti, prendete Pioli se lascia l'Inter"

Intervistato da Viola Week, l'ex stella nerazzurra, Sandro Mazzola, ha parlato del futuro di Stefano Pioli e Federico Bernardeschi."Non mi aspettavo che la Fiorentina perdesse con l'Empoli. A volte gi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 aprile 2017 15:28
Mazzola: "Berna ci piace da matti, prendete Pioli se lascia l'Inter" -
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Intervistato da Viola Week, l'ex stella nerazzurra, Sandro Mazzola, ha parlato del futuro di Stefano Pioli e Federico Bernardeschi.

"Non mi aspettavo che la Fiorentina perdesse con l'Empoli. A volte gioca in modo eccezionale, altre no. Non riesco a capire perché faccia così. Bernardeschi? Mi piace da matti, ha caratteristiche importanti per fare un grande percorso nel mondo del calcio. Anche Chiesa, che conosco meno, mi sembra molto tosto caratterialmente. Pioli? Spero possa restare a Milano, ma se la società avesse altri programmi, direi alla Fiorentina di prenderlo subito".

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