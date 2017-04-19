Bucchioni: "DiFra non convinto. Berna? Anche Antognoni avrebbe lasciato"

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu per parlare di Fiorentina: "L’intervento di Cognigni sugli arbitri è servito per giustificare una stagione fallimentare: hai avuto un sacco di ri...

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu per parlare di Fiorentina: "L’intervento di Cognigni sugli arbitri è servito per giustificare una stagione fallimentare: hai avuto un sacco di rigori, forse era meglio star zitti. L’Empoli andava battuto prima. Forse sarebbe meglio scegliere subito l’allenatore, so che Di Francesco ha detto che il progetto della Fiorentina non lo convince tanto, così come aveva detto Giampaolo. Pioli potrebbe essere interessato, ma dipende dall’Inter. Non sarà facile recuperare due anni di non calcio e di errori societari gravi. Questa dirigenza ha fatto bene calcio per 3-4 anni poi ha investito male i soldi. Io non sono del partito di quelli che chiedono investimenti, perché ci sono eccome: dipende molto da come vengono fatti. Sussulto contro l’inter? Questa squadra è riuscita a perdere domenica sapendo i risultati del derby quindi non mi aspetto nulla. Dovrebbero farlo per l’orgoglio e la maglia ma penso che le motivazioni le abbia l’Inter. I ragazzi devono rispettare la maglia e i tifosi. Bernardeschi? Forse neanche Antognoni con il calcio di oggi sarebbe rimasto a Firenze”.