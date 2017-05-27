Berna risponde alle proposte di rinnovo con il silenzio. Intanto Spalletti e Sabatini pensano a lui per la nuova Inter

La trattativa legata al rinnovo è in fase di stallo, e l'Inter resta alla finestra...

Le prossime settimane saranno decisive per fare chiarezza sul futuro di Federico Bernardeschi poiché, almeno per ora, la trattativa legata al rinnovo contrattuale sembra essere incappata in una fase di stallo. Il numero 10, infatti, ha "risposto" alle proposte della società con un insolito silenzio che, inevitabilmente, ha sollevato alcune perplessità all'interno dell'ambiente fiorentino.

Allo stesso tempo le pretendenti non sembrano avere alcuna intenzione di mollare la presa, in particolare per quanto riguarda l'Inter che, stando alle indiscrezioni, sembra essere in procinto di affidare la guida della squadra a Luciano Spalletti. Proprio il tecnico di Certaldo, uno dei maggiori estimatori di Bernardeschi, avrebbe manifestato la chiara volontà di inserirlo nel progetto tecnico di quella che potrebbe essere la sua nuova Inter.

Gianmarco Biagioni