Pedullà: "Berna alla Juve, trattativa a distanza con i mediatori. Marotta chiude quando rientra in Italia..."
L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà parla di viola a Radio Bruno: “Juventus-Fiorentina per Bernardeschi? Non c’è bisogno di un incontro diretto tra le parti, è sufficiente trattare attraverso m...
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2017 14:27
L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà parla di viola a Radio Bruno: “Juventus-Fiorentina per Bernardeschi? Non c’è bisogno di un incontro diretto tra le parti, è sufficiente trattare attraverso mediatori. Entriamo nei giorni decisivi. Marotta oggi si trova in Germania per chiudere Douglas Costa, poi penserà a Bernardeschi”.