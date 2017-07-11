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Pedullà: "Berna alla Juve, trattativa a distanza con i mediatori. Marotta chiude quando rientra in Italia..."

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà parla di viola a Radio Bruno: “Juventus-Fiorentina per Bernardeschi? Non c’è bisogno di un incontro diretto tra le parti, è sufficiente trattare attraverso m...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2017 14:27
Pedullà: "Berna alla Juve, trattativa a distanza con i mediatori. Marotta chiude quando rientra in Italia..." -
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L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà parla di viola a Radio Bruno: “Juventus-Fiorentina per Bernardeschi? Non c’è bisogno di un incontro diretto tra le parti, è sufficiente trattare attraverso mediatori. Entriamo nei giorni decisivi. Marotta oggi si trova in Germania per chiudere Douglas Costa, poi penserà a Bernardeschi”.

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