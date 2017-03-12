"Berna? Il nostro comunicato toglie ogni dubbio. Il rinnovo..."

Il direttore dell'area tecnica gigliata, Pantaleo Corvino, ha parlato oggi a Premium Sport, prima di Fiorentina-Cagliari: "Ieri sera abbiamo fatto un comunicato che toglie ogni dubbio. Rinnovo di Bern...

Il direttore dell'area tecnica gigliata, Pantaleo Corvino, ha parlato oggi a Premium Sport, prima di Fiorentina-Cagliari: "Ieri sera abbiamo fatto un comunicato che toglie ogni dubbio. Rinnovo di Berna? Lo sforzo che dobbiamo fare tutti è quello di non andare sul singolo. Restiamo concentrati sul presente che serve un grande sforzo. C'è da dare il meglio in queste undici gare per creare l'humus giusto".