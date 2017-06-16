Pedullà: "Incontro Ausilio-Bozzo finito, per Berna più di 40 milioni più contropartita"
Incontro milanese, poco fa, tra Beppe Bozzo e Piero Ausilio: ovviamente si è parlato di Federico Bernardeschi. L’Inter ha ribadito la volontà di chiudere l’operazione e di incontrare la Fiorentina, me...
Incontro milanese, poco fa, tra Beppe Bozzo e Piero Ausilio: ovviamente si è parlato di Federico Bernardeschi. L’Inter ha ribadito la volontà di chiudere l’operazione e di incontrare la Fiorentina, mettendo sul piatto una cifra eventualmente superiore ai 40 milioni più contropartita tecnica. Il primo passaggio sarà comunque con la Fiorentina, Bernardeschi deve ancora comunicare la sua volontà di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2019, malgrado una proposta da 2,5 milioni a stagione. Serve anche qualche giorno, senza dimenticare che per Bernardeschi la Juve è un’opzione affascinante. In questo momento la più importante, aspettando i prossimi sviluppi.
Fonte: Alfredopedullà.com