Pedullà: "Incontro Ausilio-Bozzo finito, per Berna più di 40 milioni più contropartita"

Incontro milanese, poco fa, tra Beppe Bozzo e Piero Ausilio: ovviamente si è parlato di Federico Bernardeschi. L’Inter ha ribadito la volontà di chiudere l’operazione e di incontrare la Fiorentina, me...

A cura di Redazione Labaroviola 16 giugno 2017 14:49

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