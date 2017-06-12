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Ceccarini: "Berna? Non arrivano segnali positivi, la cessione è molto probabile"

Bernardeschi darà una risposta dopo l’Europeo Under 21. Inter, Juventus, Chelsea e PSG sono le pretendenti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2017 20:36
Ceccarini: "Berna? Non arrivano segnali positivi, la cessione è molto probabile" -
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L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Inter? Sabatini è una garanzia, è arrivato un grande allenatore come Spalletti. C’è una questione di FPF da rispettare, prima c’è da capire chi sarà ceduto e quanto incasseranno i nerazzurri. Le idee sono chiare: in difesa Dalbert e Rudiger, davanti se parte Perisic non escluderei Di Maria, anzi. Ci sono anche Bernardeschi e Berardi, anche se sull’attaccante del Sassuolo c’è la Roma".

Prosegue sul capitolo Bernardeschi: "Fiorentina? Bernardeschi darà una risposta dopo l’Europeo Under 21, sicuramente non è un bel segnale. È molto probabile una cessione, ci sono Inter, Juventus, Chelsea e PSG".

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