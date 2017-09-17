Corriere Fiorentino: due messaggi per Berna, la sfida alla Juve è già lanciata

Questa baby Fiorentina è ancora acerba, ma piace alla gente per la sua voglia di fare

Cuore e rischi, il sabato thrilling della Fiorentina finisce tra gli applausi e con la Fiesole che canta “Chi non salta è bianconero”. La sfida alla Juve di Bernardeschi è già lanciata, ma battere il Bologna è stata una faticaccia, spiega il Corriere Fiorentino, Per farlo, sono serviti un super gol di Chiesa in versione Enrico e il primo centro viola di Pezzella, il difensore che serviva per il dopo Gonzalo. Cuore e grinta, talento e ingenuità. Questa baby Fiorentina è ancora pasticciona, ma piace alla gente per la sua voglia di fare. L’incoscienza però è la virtù dei giovani. La stessa che è servita a Fede per copiare papà e mandare un messaggio all’amico Berna.