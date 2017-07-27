Pistocchi: "Firenze merita di più, i tifosi sono arrabbiati. Berna? Non ha fatto una bella figura"

Vitor Hugo era il miglior difensore del campionato brasiliano. I giocatori dovrebbero smetterla con queste dichiarazioni d'amore...

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "Mercato viola? Non è facile in questo momento parlare della Fiorentina con ottimismo, stanno partendo giocatori molto importanti ed entrando incognite".

Prosegue su Vitor Hugo: "Conosco bene Vitor Hugo e forse era il miglior difensore del campionato brasiliano, inizialmente sarà difficile per lui ambientarsi da centro destra ma è un ottimo calciatore".

E sul mercato: "I giocatori ceduti e le modalità con le quale se ne sono andati fanno arrabbiare i tifosi, dovrebbero smetterla di fare continue dichiarazioni d’amore poi non rispettate. Questo mi fa male per la gente, Bernardeschi non ha fatto una bella figura".

"Detto questo ci sono tanto punti fermi come Badelj e Saponara, anche se quest’ultimo lo vedo meglio in un centrocampo a rombo, secondo me potrebbe essere una situazione ideale rispetto al 4-2-3-1. Non è un momento facile per Firenze, la tifoseria, che è una delle migliori d’Italia, merita di più".