Sport Mediaset: il vuoto lasciato dai Della Valle allontana il rinnovo di Berna, la Juventus resta sullo sfondo...
L'offerta della Juventus (40 mln + Rincon) ed il vuoto societario riducono al minimo le possibilità di vedere Berna in viola anche nella prossima stagione
L'edizione odierna di Sport Mediaset fa il punto della situazione per quanto riguarda il mercato della Fiorentina ed in particolare quella del maggior talento in forza alla società gigliata, ossia quel Federico Bernardeschi di cui tanto si è parlato nelle ultime settimane.
Stando alle indiscrezioni pare infatti che il caos societario innescato dal comunicato emesso nella giornata di ieri dalla società della famiglia Della Valle andrà ad incidere significativamente anche sulla situazione del talento di Carrara. Il rinnovo del numero 10 infatti, già abbastanza complicato di per sé, ora sembra pura utopia.
Sullo sfondo resta viva l'offerta della Juventus che, come emerso nei giorni scorsi, è intenzionata ad offrire 40 milioni di euro più il cartellino di Rincon.