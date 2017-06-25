Berna su twitter: "Il cuore oltre l'ostacolo". Ora contro la Spagna lui e Chiesa da leader...
Dopo la vittoria di ieri sera contro la Germania, che porta il suo sigillo, Federico Berna rdeschi continua a sprizzare gioia. Lo fa su twitter, scrivendo "Il cuore oltre l'ostacolo" in calce ad una f...
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2017 19:39
Dopo la vittoria di ieri sera contro la Germania, che porta il suo sigillo, Federico Berna rdeschi continua a sprizzare gioia. Lo fa su twitter, scrivendo "Il cuore oltre l'ostacolo" in calce ad una foto che lo ritrae in maglia azzurra insieme a Berardi. Quest'ultimo, ammonito contro i tedeschi, non sarà compagno di reparto del dieci viola contro la Spagna, perché squalificato. Il peso dell'attacco peserà ancora di più sulle spalle di Berna e Chiesa.