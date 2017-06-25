Berna su twitter: "Il cuore oltre l'ostacolo". Ora contro la Spagna lui e Chiesa da leader...

Dopo la vittoria di ieri sera contro la Germania, che porta il suo sigillo, Federico Berna rdeschi continua a sprizzare gioia. Lo fa su twitter, scrivendo "Il cuore oltre l'ostacolo" in calce ad una f...

Dopo la vittoria di ieri sera contro la Germania, che porta il suo sigillo, Federico Berna rdeschi continua a sprizzare gioia. Lo fa su twitter, scrivendo "Il cuore oltre l'ostacolo" in calce ad una foto che lo ritrae in maglia azzurra insieme a Berardi. Quest'ultimo, ammonito contro i tedeschi, non sarà compagno di reparto del dieci viola contro la Spagna, perché squalificato. Il peso dell'attacco peserà ancora di più sulle spalle di Berna e Chiesa.