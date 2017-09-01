Pedullà: ''Mercato viola da 6,5. Stagione programmata sulle cessioni, Berna mi ha dato fastidio''

A Radio Bruno parla del mercato viola Alfredo Pedullà: “Alla Fiorentina sul mercato ho dato 6.5. La stagione è stata programmata sulle cessioni. I viola hanno venduto benissimo, vedi Bernardeschi e Ka...

A Radio Bruno parla del mercato viola Alfredo Pedullà: “Alla Fiorentina sul mercato ho dato 6.5. La stagione è stata programmata sulle cessioni. I viola hanno venduto benissimo, vedi Bernardeschi e Kalinic. E’ stato risanato il bilancio. In entrata ho visto operazioni interessanti come Simeone e Thereau. E’ stato tenuto Babacar e sono arrivati altri giovani. La trattativa che più mi ha fatto penare è stata quella di Bernardeschi. A me dà fastidio la telenovela con cinquecento puntate. Gennaio? Sono sicuro che se si ritrovano la voglia e l’entusiasmo qualcosa si possa fare”.