Corriere Fiorentino: Berna, sta crollando il muro anti Juve?

L'ipotesi di una cessione del numero 10 ai bianconeri si fa sempre più concreta, per una serie di ragioni...

"Sta crollando il muro anti Juve?". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino il riferimento a quella che sembra un vero e proprio assalto della Juventus per Federico Bernardeschi. Stando alle indiscrezioni pare infatti che i bianconeri abbiano offerto 40 milioni di euro per arrivare al talento di Carrara, cifra che però al momento non sembra soddisfare le richieste dei viola. Decisivi in questa trattativa, oltre alla volontà del ragazzo, saranno il momentaneo distacco di Andrea Della Valle e le visioni comuni per quanto riguarda la questione dei diritti televisivi, una serie di ragioni che potrebbero quindi far cadere il veto nei confronti della Vecchia Signora.