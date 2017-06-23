L'offerta della Samp per Ilicic sale a 4,5 mln, al giocatore 3 anni di contratto

I blucerchiati hanno alzato l'offerta di un milione, ma ancora non basta. A Ilicic 3 anni di contratto più opzione per il quarto

Continua il forcing della Sampdoria per arrivare a Josip Ilicic e, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna del Il Secolo XIX, pare che l'offerta sia stata leggermente ritoccata. Infatti sembra che la società blucerchiata abbia alzata la sua proposta dai 3,5 milioni di euro, di cui si era parlato nella giornata di ieri, a 4,5 milioni. La Fiorentina tuttavia continua a ribadire la sua posizione, ossia quella della non disponibilità a cedere il trequartista sloveno per una cifra inferiore ai 5,5 milioni di euro. Per quanto riguarda il contratto del giocatore, invece, l'offerta dei doriani prevede un accordo triennale con opzione per in quarto anno.