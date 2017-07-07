Sky Sport: la Juventus fa sul serio, offerti 40 milioni più bonus per Bernardeschi

L'offerta dei bianconeri non soddisfa la Fiorentina che continua a chiedere 50 mln, si pensa all'inserimento di una contropartita

Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che la trattativa con la quale la Juventus spera di assicurarsi le prestazioni di Federico Bernardeschi stia per entrare nel vivo. Infatti, stando alle indiscrezioni, sembra che i bianconeri abbiano presentato ai viola un'offerta da 40 milioni di euro più due di bonus. La proposta dei dirigenti bianconeri, tuttavia, non sembra ancora convincere la Fiorentina che, al momento, continua a chiedere una cifra prossima ai 50 milioni di euro. Non è però da escludere che, per colmare il gap tra domanda ed offerta, possa essere inserita una contropartita tecnica.